Україна безболісно проведе пікові виплати за держборгом у вересні – Любченко

Олексій Любченко фото: урядовий портал

У вересні Україна безболісно проведе пікові виплати за держборгом, кошти є.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

"У липні ми зробили значний транш боргових платежів. Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав міністр.

Любченко зазначив перевиконання плану з надходжень до дохідної частини держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Держмитслужби.

"Запозичення здійснюються ефективно", - додав він.

"При тому що Україна виконала всі цільові орієнтири, які ставилися. З того, що в зоні моєї відповідальності, то Верховна Рада навіть прийняла в першому читанні законопроєкт про корпоративне управління. Це величезний крок вперед.

Крім того, МВФ затвердила рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

У серпні 2021 року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн.

Україна 22 липня здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 млн доларів з дохідністю 6,3% – у квітні на Лондонській фондовій біржі допустили до обігу українські євробонди на суму 1,25 млрд доларів.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярди доларів.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.