Україна викупить євробонди-2021 і 2022 на 840 мільйонів доларів за рахунок євробондів-2033

Україна за рахунок нового випуску єврооблігацій з погашенням в 2033 році на 2 млрд дол викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Ірландської фондової біржі.

Ціна бондів становитиме відповідно 104,5% та 105,5% від номіналу.

Відзначається, що сумарний обсяг виплати складе 846 млн 150,61 тис дол.

Дата розрахунків за єврооблігаціями-2021 і 2022 призначена на 28 липня. За єврооблігаціями-2033 - на 30 липня.

Спочатку в оголошенні про обмін 22 липня Україна вказала в якості індикативного сумарного обсягу викупу 750 млн дол.

Нагадуємо:

Напередодні Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

До цього Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.