Гривня на закритті міжбанку ослабла

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1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,02 — 27,04 гривні;

Євро — 32,01 — 32,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90 — 27,08 гривні. Євро купують за 31,64 гривні, продають за 31,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,01 – 27,03 гривні, євро – 31,70 – 31,84 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 вересня на рівні 26,89 гривні.

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Економічна правда