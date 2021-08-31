НБУ визначив курс гривні на перший день осені
Вівторок, 31 серпня 2021, 18:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 вересня на рівні 26,89 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,83 грн (на 31 серпня – 31,70 гривні).
Нагадуємо:
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Економічна правда
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