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НБУ визначив курс гривні на перший день осені

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:40
 
НАціональний банк

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 вересня на рівні 26,89 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,83 грн (на 31 серпня – 31,70 гривні).

Нагадуємо:

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Економічна правда

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