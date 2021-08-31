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Гривня ослабла на закритті міжбанку

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:11
 
фото нбу/flickr

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,92 — 26,94 гривні;

Євро — 31,81 — 31,84 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,99 гривні. Євро купують за 31,51 гривні, продають за 31,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,87 – 26,96 гривні, євро – 31,63 – 31,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 31 серпня на рівні 26,86 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

Економічна правда

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