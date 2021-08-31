Гривня ослабла на закритті міжбанку
31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,92 — 26,94 гривні;
Євро — 31,81 — 31,84 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,99 гривні. Євро купують за 31,51 гривні, продають за 31,87 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,87 – 26,96 гривні, євро – 31,63 – 31,72 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 31 серпня на рівні 26,86 гривні.
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
Економічна правда
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