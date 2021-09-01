Курс валют на 1 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,96 — 26,98 гривні;

Євро — 31,83 — 31,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,03 гривні. Євро купують за 31,54 гривні, продають за 31,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,90 – 26,97 гривні, євро – 31,65 – 31,77 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 вересня на рівні 26,89 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Економічна правда