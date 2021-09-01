Курс валют на 1 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,96 — 26,98 гривні;
Євро — 31,83 — 31,86 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,03 гривні. Євро купують за 31,54 гривні, продають за 31,89 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,90 – 26,97 гривні, євро – 31,65 – 31,77 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 вересня на рівні 26,89 гривні.
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua