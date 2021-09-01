"Метінвест" Ахметова-Новинського за пів року отримав 2,7 мільярда доларів чистого прибутку

фото: Metinvest holding

Материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест" - Metinvest B.V. - за підсумками перших 6 місяців 2021 року отримала 2,77 млрд чистого прибутку з позитивною маржею 33%.

Про це йдеться у презентації компанії про результати за 1 півріччя 2021 року, опублікованій 1 вересня 2021 року.

При цьому, перше півріччя минулого року компанія завершила із чистим збитком в 240 млн дол і негативною маржею 5%.

За звітний період виручка виросла на 70% - до 8,47 млрд дол (із 4,97 млрд дол), а EBITDA збільшилась у 5,3 рази - до 3,79 млрд дол (із 715 млн дол).

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Нагадуємо:

У групі СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, технічно до IPO готові усі компанії – щойно доцільність виходу буде визначена, першою на первинне публічне розміщення піде "Метінвест".

Дніпровський коксохімічний завод, що входить до холдинґу Метінвест Ріната Ахметова, переміг на тендері з продажу майнового комплексу Дніпровського меткомбінату (корпорація ІСД) з пропозицією 9,17 млрд грн.

"Дніпровський металургійний комбінат" є одним із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України – у 2019 році він оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову.

Згодом Ахметов вирішив офіційно викупити Дніпровський меткомбінат, Антимонопольний комітет почав розгляд справи про концентрацію. Метінвест дозвіл на придбання отримав, та АМКУ зауважив, що власника ДМК визначить аукціон.

Економічна правда