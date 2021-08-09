Новини 9 серпня: новий тимчасовий голова Укрзалізниці, банки просять згортати кредити "5-7-9"

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Про Бюро екбезпеки. На засіданні 9 серпня Комісія з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки визначила шортліст з 12 кандидатів за підсумками тестування, після співбесіди та ситуаційних завдань трьох із них подадуть на розгляд прем’єр-міністру

Про бізнес. Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Про Укрзалізницю. Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова. Він 7 років працював менеджером з інвестицій.

Про ціни. У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Про бідність. 67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% - до представників середнього класу.

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Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити під 5-7-9% від Зеленського

"Доступні кредити 5-7-9%" себе не виправдали. Проти продовження програми виступають міжнародні банки. Яких результатів досягла ініційована Володимиром Зеленським програма та як вона зміниться?