Кубраков розповів, чого очікують від нового очільника "Укрзалізниці"

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При Мінінфраструктури створюється Антикризовий штаб Укрзалізниці, роботу якого контролюватиме міністр, а Олександр Камишин, якого рекомендували призначити новим т.в.о. голови правління, має стати антикризовим менеджером.

Про це повідомив у Facebook очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

"При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб Укрзалізниці, основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу буду контролювати я особисто", - написав він.

За словами Кубракова, у міністерстві підтримують рішення наглядової ради УЗ про рекомендацію на призначення нового т.в.о. голови правління.

Управлінська криза в АТ "Укрзалізниця" знаходиться у найгостріший фазі за всі роки Незалежності, стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні Ради Національної безпеки та оборони України.

Втім, після довгих перемовин маємо нарешті погоджений усіма сторонами перелік конкретних кроків щодо виконання рішення РНБО", - додав міністр.

За його словами, Олександр Камишин, якого наглядова рада УЗ на час підготовки конкурсу рекомендувала уряду призначити новим т.в.о. голови правління, "має стати антикризовим менеджером".

Кубраков додав, що головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити у найкоротші терміни, зокрема, є:

а) підняття тарифів на вантажні перевезення, без ринкових тарифів нормальний розвиток Укрзалізниці неможливий;

б) налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника - Енергоатома;

в) залучення на українських ринок міжнародних інвесторів;

г) закупівля нових потягів та локомотивів.

"Впровадження цих рішень у найкоротші терміни - це те, чого ми очікуємо від нового очільника Укрзалізниці. Є чіткі терміни та завдання - впевнений, що у нас все вийде", - резюмував міністр.

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Нагадуємо:

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова.

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда