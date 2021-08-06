Голова МВС заявив про інтерес організованої злочинності до ринку землі

Денис Монастирський фото: Liga.net

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку із запуском ринку землі виникають ризики, пов'язані із корупцією та організованою злочинністю.

Про це він сказав на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас відкрився і продовжує відкриватися ринок землі. Це один з викликів, який перед усіма нами: ми розуміємо, що ми повинні забезпечити його (ринку землі - ред.) функціонування без корупційних ризиків", - заявив міністр.

За його словами, "очевидний інтерес організованої злочинності до ринку землі".

"Ми повинні не допустити в жодному разі симбіоз корупції і оргзлочинності в цій сфері", - додав Монастирський.

Нагадуємо:

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га, заявили в УКАБ.

Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.