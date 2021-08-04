Всі розділи
Укр / Рус

Мінекономіки підвищило граничні ціни на автомобільні бензини

Середа, 4 серпня 2021, 13:16
 
фото slovoidilo.ua

Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на початок серпня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,24 грн/л та 26,86 грн/л відповідно.

Відповідні дані опубліковано на сайті міністерства.

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 31,86 грн/л, дизпалива - 29,24 грн/л.

Читайте також: Back in USSR: що змінить та які наслідки матиме регулювання цін на пальне

Нагадаємо:

Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на кінець липня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,25 грн/л та 26,64 грн/л відповідно.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

паливо Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Середня ціна автогазу у мережах АЗС досягла нового рекорду 3 серпня 2021, 16:10
Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують бити рекорди 30 липня 2021, 15:00
Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз 28 липня 2021, 14:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!