Мінекономіки підвищило граничні ціни на автомобільні бензини
Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на початок серпня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,24 грн/л та 26,86 грн/л відповідно.
Відповідні дані опубліковано на сайті міністерства.
З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 31,86 грн/л, дизпалива - 29,24 грн/л.
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Нагадаємо:
Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на кінець липня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,25 грн/л та 26,64 грн/л відповідно.
Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.
В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.
Економічна правда
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