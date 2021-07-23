Мінекономіки зменшило граничні ціни на пальне

Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на кінець липня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,25 грн/л та 26,64 грн/л відповідно.

Відповідні дані опубліковано на сайті міністерства.

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 31,64 грн/л, дизпалива - 29,25 грн/л.

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Нагадаємо:

Середня вартість 1 літра бензинів на середину липня становила 26,87 грн/л, 1 літра дизпалива - 22,60 грн/л.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Економічна правда