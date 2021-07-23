Всі розділи
Укр / Рус

Мінекономіки зменшило граничні ціни на пальне

П'ятниця, 23 липня 2021, 10:56
 

Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на кінець липня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,25 грн/л та 26,64 грн/л відповідно.

Відповідні дані опубліковано на сайті міністерства.

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 31,64 грн/л, дизпалива - 29,25 грн/л.

Читайте також: Back in USSR: що змінить та які наслідки матиме регулювання цін на пальне

Нагадаємо:

Середня вартість 1 літра бензинів на середину липня становила 26,87 грн/л, 1 літра дизпалива - 22,60 грн/л.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У наглядові ради "Укргідроенерго" і "Укренерго" призначили представників держави 20 липня 2021, 17:45
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6% 19 липня 2021, 15:40
Штраф "Новій пошті": Мінекономіки проведе службову перевірку 9 липня 2021, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!