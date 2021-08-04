"Укргазбанк" видав перший в Україні кредит на купівлю сільгоспземлі

фото: прес-служба банку

"Укргазбанк" видав перший в Україні кредит на придбання сільськогосподарської землі - кредитні кошти надали на 7 років.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Позичальником став пан Олег із Кропивницького, що займається вирощуванням зернових культур вже 24 роки. Він отримав кредит на купівлю одразу декількох ділянок загальною площею майже 28 га у Долинському районі, що на Кіровоградщині", - заявили в банку.

"Ми довго чекали на відкриття ринку сільськогосподарської землі і от нарешті українці можуть вільно купувати та продавати такі ділянки, а ми можемо їм в цьому допомогти. Раніше це було неможливо через мораторій, який діяв ще з 1992 року.

Ми ретельно готувалися до цієї події, розробляли зручні умови кредитування. Наразі маємо ще декілька заявок із різних куточків України і, звісно, після цього успішного кейсу, переконані, що охочих стане ще більше", - сказав директор департаменту роздрібного банкінгу "Укргазбанку" Максим Ярославський.

Нагадуємо:

Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.

Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

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Економічна правда