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Відкриття ринку землі: уже уклали майже 1,8 тисячі угод

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:50
 
Unsplash

Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, додали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4067 нотаріусів. Всього заяв - 4549, із них погоджено 4024, відмову отримали 525.

 

"Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.

Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Економічна правда

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ринок землі Мінагрополітики

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