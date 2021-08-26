Новини 26 серпня: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"

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Про пенсії. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Про інвестиції. Зростання капітальних інвестицій в Україні в квітні-червні 2021 року по відношенню до аналогічного періоду 2020 року становило 17,1%, тоді як в січні-березні був зафіксований спад капінвестицій на рівні 9,5%

Про тепло. В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

Про бюджет. Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік - ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.

Про "зелений тариф". Міністерство енергетики розробило і винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає введення системи контрактів на різницю для виробників з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів.

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