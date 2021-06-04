"Зелена" енергетика є пріоритетом у перемовинах зі Світовим банком

Питання "зеленої" енергетики є одним з основних у перемовинах України зі Світовим банком, уряд розглядає зміни до умов ринку для уникнення боргів перед генерацією у майбутньому.

Про це віцепрем’єр - міністр економіки Олексій Любченко та міністр енергетики Герман Галущенко розповіли під час засідання Верховної Ради.

"Альтернативна енергетика - це дійсно пріоритет. Нещодавно у мене була зустріч з головою Світового банку, який відповідає за Україну. Ми домовилися розробити нову п'ятирічну стратегію, адже концепція розвитку і співпраці України з СБ закінчується в кінці цього року", – пояснив Любченко.

Він додав, що питання виконання Україною взятих зобов'язань щодо "зеленої" генерації розглядається як питання номер один у співпраці з Банком. Крім "зелених", обговорюється декарбонізація та інші екологічні аспекти.

Як пояснив Галущенко, у ситуації з виробниками відновлюваної енергії є дві складові: минулі борги та виникнення нових.

"Перше – це ті борги, які утворилися у минулий період, і зараз ми розглядаємо декілька опцій їхнього погашення", пояснив він. Однією з опцій очільник Міненерго назвав випуск "зелених" облігацій Укренерго.

"Друге – виникнення нових боргів, які в цьому році вже з'явилася. Якраз ми працюємо над механізмом зміни умов роботи ринку таким чином, аби ті борги в подальшому взагалі не утворювалися", – розповів про плани відомства Галущенко.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Державний "Гарантований покупець" отримав та виплатив останній мільярд з коштів, отриманих від Укренерго – розрахунки з зеленою генерацією за 2020 рік становлять 66%.

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Економічна правда