Гарпок виплатив "зеленим" останню суму з кредитних коштів Укренерго

Державний "Гарантований покупець" отримав та виплатив останній мільярд з коштів, отриманих від Укренерго – розрахунки з зеленою генерацією за 2020 рік становлять 66%.

Про це повідомляє пресслужба Гарпока.

Так, 29 квітня підприємство отримало 1 млрд грн від НЕК "Укренерго" для погашення заборгованості за 2020 рік. Кошти навпіл розподілені між "Енергоатомом" та зеленою генерацією.

Наразі погашення боргів за 2020 рік перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел становить 66%.

"Кошти стали фінальним перерахуванням в рамках виділеного Укренерго кредиту та були у рівній пропорції розподілені між виробниками з ВДЕ та ДП "НАЕК "Енергоатом" згідно з настановою НКРЕКП", – повідомило підприємство.

Зазначається, що Гарпок також виконав доплату за поточний рік, а відтак "зелена" електроенергія за січень-березень оплачена на 93 %.

Компанія додала, що повністю розрахуватися у 2021 році Гарпок матиме змогу після того, як отримає від "Укренерго" оплату Послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Нагадуємо:

Мін'юст отримав повідомлення про арбітраж від імені компанії "Modus Energy International B.V." проти держави Україна у зв’язку з порушенням (на думку позивача) договору до Енергетичної хартії (1994).

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Уряд згідно меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд грн щоквартально.

Економічна правда





