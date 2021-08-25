Новини 25 серпня: пасажирські перевезення в Україні куруватимуть німці, уряд почав працювати над законом про сумнівні доходи

Про залізницю. "Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Про зарплати. 74,1% опитаних українців відповіли, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати.

Про витрати українців. Мінфін почав розробку законпроєкту про непрямі методи визначення доходів громадян, документ може з'явитись у 2021 році.

Про самокати. Робоча група з врегулювання персонального електротранспорту при Мінінфраструктури затвердила Тимчасовий порядок користування персональним електротранспортом, який дає визначення такому транспорту та визначає обов’язки користувачів.

Про промвиробництво. Промислове виробництво в Україні у липні зросло на 0,2% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,9%.

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Вбрання для Instagram. Як українки створили компанію на мільйони доларів, продаючи віртуальний одяг

Стартап DressX, заснований Дар'єю Шаповаловою та Наталією Моденовою, за кілька років перетворився на найбільший у світі магазин цифрового одягу і тепер коштує мільйони доларів. Як це стало можливим?