72% українців готові звільнитись з роботи, якщо зарплата не буде підвищуватись – опитування

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42,4% опитаних українцв відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, при цьому, 74,1% опитаних спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного сайтом із пошуку роботи Jooble.

Зазначається, що під час опитування були проанкетовані спеціалісти з різних галузей, таких як: виробництво, освіта, державний сектор, медична сфера, будівництво, IT, готельно-ресторанна галузь, аграрний сектор, логістика та інші.

62,5% опитаних спеціалістів мають 7+ років професійного досвіду, 22,7% - 3+ років досвіду та 14,8% із досвідом до 3 років.

"Більша частина респондентів, а саме 42,4%, відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, у той час, як 23,9% опитаних навіть не пам’ятають, коли їхня зарплата підвищувалась. 21,7% отримали підвищення заробітної плати нещодавно та 12% опитаних - при переході на нове місце роботи", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 74,1% опитаних Jooble спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати, частина з них зазначила, що поки не бачить шляху підвищення заробітної плати.

Водночас 23,6% відповіли, що їм вистачає їхньої зарплати, але хотілося б краще. Повністю задоволені своєю заробітною платою лише 2,3% спеціалістів.

На питання, чи планують пошукачі у найближчі пів року просити своїх роботодавців про підвищення заробітної плати, більша частина респондентів - 53,6% - відповіли, що мають такі плани.

"Їх мотивує просити про підвищення зарплати (за порядком спадання): інфляція, підвищення середньої заробітної плати по ринку, підняття власної кваліфікації та тривалий час роботи на одному місці", - заявляють автори дослідження.

"Щоб підняти собі заробітну плату більшість опитаних спеціалістів - 34,3% - обрала б знайти нове місце роботи з вищою заробітною платою (без розмови з нинішнім роботодавцем про підвищення), а 33,2% вважали б за краще знайти нове місце роботи з вищою заробітною платою та потім поговорити з нинішнім роботодавцем про підвищення.

32,5% опитаних були б готові попросити підвищення заробітної плати у нинішнього роботодавця та бути готовими до можливої відмови та звільнення", - свідчать результати опитування.

Також повідомляється, що 72,6% українських спеціалістів готові звільнитись, якщо заробітну плату не підвищать, а 27,4% опитаних до цього не готові.

"Якщо говорити про те, яким відсотком підвищення заробітної плати опитані були б задоволені, то думки розділились та більшість - 52,7% - фахівців були б задоволені підвищенням на 40%+.

Наступною найбільш розповсюдженою відповіддю - у 33,6% випадків - стало задоволення підвищенням заробітної плати на 20-30%. 12,6% респондентів відповіли, що 10-20% їм було б достатньо, а підвищенням до 10% були б задоволені всього 1,1% опитаних", додають в Jooble.

При цьому, більша частина респондентів, а саме 63,8%, не була б задоволена нематеріальним заохоченням (оплата компанією навчання, оплачувана путівка на відпочинок, інші можливості заохочення) замість матеріального підвищення, а 36,2% спеціалістів це б влаштувало.

27,4% опитаних не готові звільнитись з поточного місця роботи, якщо заробітна плата не буде підвищуватись. У 35,1% випадків людей мотивує не просити про підвищення заробітної плати страх втрати роботи.

"Іншими розповсюдженими причинами, які вони зазначили під час опитування, були невеликий час роботи на поточному місці, попередні домовленості з роботодавцем, робота в бюджетній сфері та відсутність віри в те, що підвищення заробітної плати може дійсно відбутись.

Навіть якщо обставини зміняться (збільшиться стаж роботи, відбудеться підвищення кваліфікації, підвищиться середня заробітна плата по ринку, тощо), 54,8% з опитаних українців все одно не будуть просити роботодавця про підвищення заробітної плати. Змінили б своє рішення та попросили б про підвищення 45,2%", - заявили аналітики Jooble.

Опитування провели Jooble на основі анкетування 872 українських пошукачів у період з 18 червня по 5 серпня 2021 року. Анкетування було анонімним та складалося з 12 питань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю написати власний варіант у деяких запитаннях для того, щоб розширити межі відповідей та дати респонденту можливість виразити свою точку зору.

Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Були опитані респонденти віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 4%.

Економічна правда