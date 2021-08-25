Законопроєкт про непрямі методи визначення доходів може з'явитись до кінця року

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Мінфін почав розробку законпроєкту про непрямі методи визначення доходів громадян, документ може з'явитись у 2021 році.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Про непрямі методи ми поки що не говоримо, оскільки ось-ось почали тільки розробляти законопроєкт", - розповів міністр.

"Ми прихильники саме цієї моделі. Це питання дискусійне. Багато хто не підтримують непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось.

Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приріст статків кого б то не було", - сказав Марченко.

За його словами, запровадження непрямих методів виявлення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду щодо старту системи добровільного декларування доходів.

"Так, у МВФ були зауваження (щодо закону про добровільне декларування - ред.), зокрема, щодо порядку застосування. Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - резюмував міністр.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів України підтвердило, що готує законопроєкт, який запровадить механізм оподаткування тих доходів українців, джерела походження яких вони не зможуть пояснити.

У відомстві зазначили, що цей законопроєкт готують спільно з Державною податковою службою. Відповідно до нього Податковій нададуть повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.