Закриття міжбанку: гривня ослабла
19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,67 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,65 — 26,67 гривні;
Євро — 31,18 — 31,20 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 — 26,79 гривні. Євро купують за 30,98 гривні, продають за 31,33 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,72 – 26,79 гривні, євро – 31,16 – 31,26 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 19 серпня на рівні 26,65 гривні.
19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.
18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.
Економічна правда
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