Курс валют на 18 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,63 — 26,65 гривні;
Євро — 31,22 — 31,24 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 — 26,82 гривні. Євро купують за 31,12 гривні, продають за 31,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,72 – 26,80 гривні, євро – 31,27 – 31,40 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 серпня на рівні 26,68 гривні.
17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 — 26,70 гривні.
17 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Економічна правда
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