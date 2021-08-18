Курс гривні до долара знову зміцнюється
Середа, 18 серпня 2021, 18:35
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 19 серпня на рівні 26,65 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,24 грн (на 18 серпня – 31,38 гривні).
Нагадуємо:
18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.
Економічна правда
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