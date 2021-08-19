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Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 19 серпня 2021, 11:10
 
фото: нбу

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,62 — 26,64 гривні;

Євро — 31,09 — 31,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 — 26,78 гривні. Євро купують за 30,97 гривні, продають за 31,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,76 гривні, євро – 31,05 – 31,26 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 19 серпня на рівні 26,65 гривні.

18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.

Економічна правда

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