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Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку

Середа, 18 серпня 2021, 17:41
 
фото нбу

18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 — 26,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,60 — 26,62 гривні;

Євро — 31,17 — 31,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 — 26,81 гривні. Євро купують за 31,11 гривні, продають за 31,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,70 – 26,84 гривні, євро – 31,23 – 31,34 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 серпня на рівні 26,68 гривні.

18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

Економічна правда

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