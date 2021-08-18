Новини 18 серпня: Коломойському вручили підозру через "Голос України", Ощадбанк відкриває казино

Про Коломойського. Приватбанк опублікував повідомлення у "Голосі України" для вручення ізраїльського позову ексвласникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у справі про виведення 17 млрд грн в ізраїльський Банк Дисконт.

Про національного авіаперевізника. Президент Володимир Зеленський хоче залучити французьку консалтингову компанію Aerogestion до створення українського національного авіаперевізника - авіакомпанію хочуть створити до кінця року.

Про вантажні перевезення. "Укрзалізниця" з 17 серпня підвищила тарифи на вантажні тарифи - відповідний наказ Мінінфраструктури 17 серпня набув чинності.

Про Ощадбанк. Нацкомісія видала дозвіл державному Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі Ramada Encore Kyiv.

Про Держкосмос. Володимир Тафтай переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державного космічного агентства, він очолював його з лютого, проте був призначений за "карантинною" процедурою поза конкурсом.

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