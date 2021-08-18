Голова Держкосмосу Тафтай переміг у конкурсі на очільника відомства
Володимир Тафтай переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державного космічного агентства, він очолював його з лютого, проте був призначений за "карантинною" процедурою поза конкурсом.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Чинного голову ДКАУ призначили головою відомства у лютому 2021 року за карантинною процедурою шляхом укладання строкового контракту.
З 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки. У 2020 році з посади звільнився, як зазначається у його декларації на сайті НАЗК.
Пізніше був віцепрезидентом з корпоративного управління ДП "Антонов". 28 січня 2021 року він подав декларацію після звільнення з цієї посади.
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Нагадуємо:
Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого призначив Володимира Тафтая на посаду очільник Державного космічного агентства.
Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.
Економічна правда
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