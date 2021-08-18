Справа на 17 мільярдів: ПриватБанк вручив Коломойському та Боголюбову ізраїльські позови через "Голос України"

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Приватбанк опублікував повідомлення у "Голосі України" для вручення ізраїльського позову ексвласникам банку Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та довіреній особі Вячеславу Карташову у справі про виведення 17 млрд грн в ізраїльський Банк Дисконт.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

ПриватБанк раніше звернувся до Окружного суду м. Тель-Авів-Яффа, Ізраїль, із позовом до своїх колишніх власників та інших відповідачів щодо, як заявлено, незаконного привласнення та відмивання коштів.

Внаслідок цього щонайменше 600 млн доларів (близько 16,5 млрд гривень) були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank).

"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті Голос України для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу – Вячеславу Карташову", – кажуть у банку.

Карташов є давньою довіреною особою, яка наразі обіймає посаду директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта", додали у Приватбанку.

Повідомлення опубліковане відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

У Приватбанку додали, що Коломойському та Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі. Та з огляду на їхні попередні спроби уникнення вручення позову в Україні, банк вживає подальших заходів для усунення будь-яких аргументів щодо невручення його належним чином.

Нагадуємо:

Верховний Суд Ізраїлю 26 березня відмовив у задоволенні апеляційної скарги проти Приватбанку Ізраїльського банку Дисконт, яким останній намагався зупинити розгляд вимог Приватбанку до рішень судів в Англії та США.

Приватбанк подав позов проти одного з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльського Банку Дисконт – через підозру у сприянні шахрайським діям колишніх власників української фінустанови.

18 грудня 2019 року ПриватБанк подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол, що були незаконно виведені з Приватбанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку Israel Discount Bank.

Зазначається, що Приватбанк звернувся до ІБД з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням ІБД "незаконному привласненню грошових коштів Приватбанку та порушення своїх обов’язків, дозволивши здійснення очевидно шахрайських перерахувань коштів на банківський рахунок ІБД в Ізраїлі, та за невчинення жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів"

Економічна правда