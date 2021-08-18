Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі: для свого орендаря

фото: ощадбанк

Нацкомісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала дозвіл державному Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів та/або букмекерського пункту у столичному готелі Ramada Encore Kyiv.

Про це йдеться у рішенні №504 від 16 серпня, опублікованому на сайті регулятора.

Зазначається, що банк подав заявку на отримання дозволу 10 серпня.

У Комісії вирішили, що приміщення загальною площею 1008,2 кв.м. на 2 поверсі корупусу №3 готелю Ramada Encore Kyiv (вул. Столичне шосе, 103) відповідає вимогам, встановленим ЗУ про регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор.

Ramada Encore Kyiv - чотиризірковий готель.

Доповнено.

"До Ощадбанку звернувся оператор 4-зіркового готелю "Рамада", який орендує (з правом викупу) будівлю, що належить банку, з проханням отримати у відповідної комісії сертифікат приміщення згідно з ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Таку сертифікацію може отримати лише власник приміщення, яким наразі є Ощадбанк", - пояснили ЕП в банку.

У банку додали, що приміщення є непрофільним активом банку, яке він отримав на баланс у рамках фінансової реструктуризації проблемного позичальника.

"Приміщення знаходиться в оренді з правом подальшого викупу, і саме орендар планує організувати на його базі гральний заклад. Ощадбанк не планує здійснювати будь-яку діяльність, яка стосується організації азартних ігор", - йдеться у позиції банку.

Нагадаємо:

На 19 липня з лютого державний бюджет отримав 976,2 мільйона гривень зі сплати за ліцензії на ведення грального бізнесу – проте до кінця року ці надходження можуть зменшитись через ухвалення закону №2713-д парламентарями.

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Економічна правда