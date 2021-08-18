УЗ підняла тарифи на вантажні перевезення: очікують отримати 12 мільярдів

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"Укрзалізниця" з 17 серпня підвищила тарифи на вантажні тарифи - відповідний наказ Мінінфраструктури 17 серпня набув чинності.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

Зокрема, з 17 серпня:

на 25,9% збільшиться тариф на перевезення позакласних вантажів, він буде дорівнювати діючому рівню для вантажів 1-го тарифного класу;

буде підвищено на 8% рівень тарифів на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів;

зросте на майже 51,8% тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів 1-го тарифного класу.

Водночас з 1 січня 2022 року:

для вантажів 1-го тарифного класу тариф збільшиться на 20,4%;

2-го класу - на 6,5%.

У компанії додали, що завдяки цьому до кінця 2021 та впродовж 2022 року отримають близько 12 млрд грн додаткових коштів.

"Кошти від зазначених ініціатив буде направлено на відновлення залізничної інфраструктури: ремонт колій та електрифікацію залізниці", - зазначив керівник УЗ Олександр Камишін.

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Нагадуємо:

Держрегуляторна служба погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці у два етапи, що у 2021 році принесе їй 10 млрд грн – найбільше зміни вплинуть на "Метінвест" Ріната Ахметова.

Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

В РНБО з посиланням на дані СБУ звернули увагу на недосконале тарифне регулювання, внаслідок чого тільки в останні 4 роки компанія втратила майже 100 млрд грн.

"Подальша робота компанії в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства", - вважають в СБУ.

Йдеться про різницю в тарифах для різних класів вантажів – дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди за рахунок інших вантажовідправників і за самої "Укрзалізниці".

Чисельні спроби змінити щось в цьому напрямку завжди зупинялися лобістами олігарха Ріната Ахметова, чий бізнес отримує найбільші преференції від чинних тарифів на залізничні перевезення.

Економічна правда