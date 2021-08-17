Новини 17 серпня: тариф на електроенергію, кількість безробітних

Про тариф на електроенергію. Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року для споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Про кількість безробітних. На 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 315 тисяч осіб, що на 36% менше за статистику на відповідну дату торік.

Про ринок землі. Станом на 17 серпня у рамках ринку землі укладено 7425 угод, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 15 476 га.

Про е-гривню. У Мінцифри можуть провести експеримент щодо виплати заробітної плати співробітникам міністерства в електронній гривні.

Про колекторів. Місячний термін подання документів для реєстрації юросіб, що мали намір набути статус колекторської компанії, завершився 13 серпня - документи подали 64 компанії.

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