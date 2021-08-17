Колекторською діяльністю хочуть займатися 64 компанії – НБУ

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Місячний термін подання документів для реєстрації юросіб, що мали намір набути статус колекторської компанії, завершився 13 серпня - документи подали 64 компанії.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Йдеться про компанії, які на день введення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з врегулювання простроченої заборгованості і мали намір надалі здійснювати таку діяльність.

Так, пакети документів подали 64 компанії-заявників, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичних осіб без ліцензій на надання фінансових послуг", - пояснили в регуляторі.

Зазначається, що Нацбанк має 30 робочих днів для розгляду кожного пакету документів.

"За результатами розгляду НБУ обов’язково повідомить кожного заявника про успішну реєстрацію або про відмову в реєстрації", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що лише компанії, які будуть зареєстровані у реєстрі, матимуть право продовжувати надавати послуги врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

А у разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір із такою юрособою.

"Обов’язок подати до НБУ відомості для включення до реєстру колекторських компаній у місячний строк поширювався на компанії, які на день введення в дію закону № 1349-IX вже мали укладені договори з кредитодавцем або новим кредитором та мали намір надалі здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості за договором зі зазначеними особами.

Інші юридичні особи необмежені щодо строків звернення до Національного банку з метою набуття статусу колекторської компанії", - роз'яснили в НБУ.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Економічна правда