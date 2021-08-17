Мінфін продав держоблігацій на 790 мільйонів

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На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 17 серпня Міністерство фінансів залучило 788 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам запропонували три випуски гривневих цінних паперів. Їхній термін обігу та ставки були такими: 1 рік – 11,15% (-1 б.п.), 1,5 роки – 11,3% та 3 роки – 12,3%.

Найбільший попит був зосереджений на 1-річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 552,6 млн гривень. Мінфін задовольнив 29 з 30 заявок за річними паперами та усі заявки за ОВДП терміном 1,5 та 3 роки.

Обсяг залучених коштів на попередніх аукціонах поступово зменшувався. Так, 10 серпня Міністерство фінансів залучило 2,7 млрд грн, 3 серпня – 1,89 млрд грн.

27 липня Мінфін продав ОВДП на 3,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Економічна правда