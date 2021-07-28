Мінфін розмістив держоблігацій на 3 мільярди

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На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 27 липня Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні та один – доларовий.

Від розміщення ОВДП у гривні до бюджету надійшло 1,4 млрд грн, доларвих паперів розмістили на 65 млн дол. Загалом до бюджету надійшло 3,1 млрд грн.

Середньозважена дохідність річних ОВДП – 11,15% (+16 б.п.), терміном 1,5 року – 11,30%, 2 роки – 12,09%, 3 роки – 12,27% (-3 б.п.), а 6 років – 12,75% (+2 б.п.).

Дохідність за річними ОВДП в доларах становила 3,70%.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків Національний банк готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 20 липня залучило до держбюджету 7,754 млрд грн.

13 липня Мінфін залучив до бюджету 9,885 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

Економічна правда