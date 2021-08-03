Мінфін залучив до держбюджету майже 2 мільярди від продажу держоблігацій
На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 3 серпня Міністерство фінансів залучило 1,89 млрд грн.
Про це відомо з даних Міністерства фінансів.
Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні.
Середньозважена дохідність річних ОВДП – 11,15%, терміном 1,5 року – 11,30%, 2 роки – 12,09%, 3 роки – 12,30% (+3 б.п.), а 5 років – 12,59%.
Нагадуємо:
На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 27 липня Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд грн.
Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.
У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків Національний банк готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%.
Економічна правда
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