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Мінфін залучив до держбюджету майже 2 мільярди від продажу держоблігацій

Вівторок, 3 серпня 2021, 18:12
 

На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 3 серпня Міністерство фінансів залучило 1,89 млрд грн.

Про це відомо з даних Міністерства фінансів.

Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні. 

Середньозважена дохідність річних ОВДП – 11,15%, терміном 1,5 року – 11,30%, 2 роки – 12,09%, 3 роки – 12,30% (+3 б.п.), а 5 років – 12,59%.

Нагадуємо:

На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 27 липня Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд грн.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків Національний банк готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%.

Економічна правда

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