Мінфін залучив до держбюджету майже 2 мільярди від продажу держоблігацій

Секонд-хенд від 500 євро. Як українська стилістка переробляє старий одяг і продає його по всьому світу Що таке український апсайкл-проєкт Bettter, одяг якого іноземці розкуповують за лічені години, та як його засновниця Юлія Пеліпас популяризує через бренд відповідальне споживання та вторинну переробку.

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос З чого почався космічний туризм, за яких умов були створені три провідні приватні космічні компанії, чим вони відрізняються і що чекає на людство в найближчі десятиліття.