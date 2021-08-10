Уряд продав держоблігацій на 2,7 мільярда гривень

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На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 10 серпня Міністерство фінансів залучило 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам запропонували три випуски гривневих цінних паперів. Їхній термін обігу та ставки були такими: 1 рік (11,15%), 1,5 роки (11,3%) та 2 роки (12,09%). Ставки уряд не змінював.

Найбільший попит був зосереджений на 1-річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,672 мільярдів гривень.

Нагадуємо:

На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 3 серпня Міністерство фінансів залучило 1,89 млрд грн.

На аукціоні облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 27 липня Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд грн.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Економічна правда