"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 57,5 мільярдів

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З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 21 888 кредитів на загальну суму 57,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 20,5 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 7 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, а 30 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 343 кредитів на загальну суму 899 млн грн.

Станом на 16 серпня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 35-ма банками.

Нагадаємо:

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 21 160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд грн.

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування.

Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності", – зазначається в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі наголошується: якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і підкреслив, що у відомстві працюють над оновленням програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда