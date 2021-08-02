"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 56 мільярдів

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 21 160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 20,4 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,9 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі.

А 28,6 млрд грн - в якості антикризових кредитів.

При цьому, за останній тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Станом на 2 серпня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

Нагадуємо:

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.

Повідомлялось, що від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.

Економічна правда