Новини вихідних: зарплати шахтарям, ціна електроенергії, ринок землі

Про зарплати шахтарям. Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

У прес-службі Міністерства енергетики повідомили, що виплата заборгованості із зарплати відбудеться 16 серпня. Загалом буде виплачено 653 млн грн.

Про ціну електроенергії. За першу декаду серпня порівняно з аналогічним періодом липня середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" зросла на 81,69%, до 2079,35 грн/МВт-год.

Про ринок землі. У рамках ринку землі станом на 13 серпня укладено 6572 угод.

Про ДПЗКУ і Тимошенко. Заступниця затриманого голови Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка – Олена Волкова – пов'язана з головою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Про баржу з кавунами. Несамохідне судно компанії "Нібулон" з 350 тоннами херсонських кавунів 20 серпня прибуде на перевантажувальний термінал у Переяславі, а напередодні Дня Незалежності ягоди потраплять до торговельних залів київських супермаркетів мережі "Сільпо".

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