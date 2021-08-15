Стало відомо, коли баржа з херсонськими кавунами прибуде до Києва

фото: нібулон

Несамохідне судно компанії "Нібулон" з 350 тоннами херсонських кавунів 20 серпня прибуде на перевантажувальний термінал у Переяславі, а напередодні Дня Незалежності ягоди потраплять до торговельних залів київських супермаркетів мережі "Сільпо".

Про це повідомляє прес-служба ТОВ СП "Нібулон" у Facebook.

Зазначається, що судно NBL-003 вирушило у рейс 14 серпня, перед цим на вантажному причалі філії "Голопристанська" його завантажили 350 тоннами херсонських кавунів.

фото: нібулон

фото: нібулон

У компанії додали, що баржа з кавунами відправляється по Дніпру з Херсона до Києва п'ятий рік поспіль.

Як розповів у Facebook один із учасників проєкту, фермер Олександр Синенко, кавуни вирощені в селі Чулаківка Скадовського району.

Нагадаємо:

У 2020 році баржа з кавунами прибула до Києва також напередодні Дня Незалежності.

Економічна правда