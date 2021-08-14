Заступниця затриманого голови ДПЗКУ також пов'язана з Тимошенко – медіа

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Заступниця затриманого голови Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка – Олена Волкова – пов'язана з головою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Про це свідчить документ, отриманий виданням "Дзеркало тижня" від джерел в Нацполіції.

Згідно з отриманою від джерел довідкою, в березні 2021 року дочка Тимошенко Євгенія отримала 7 млн доларів, в тому числі 4 млн доларів – від матері.

Протягом березня вона перерахувала всю суму на користь ТОВ "Валея" в якості оплати за договором про надання послуг з пошуку, підбору та постачання обладнання.

Після цього протягом березня-квітня 2021 року "Валея" перерахувала 7 млн доларів на користь компанії ELIOVP BVBA (Бельгія) в якості передоплати за обладнання. ELIOVP BVBA займається продажем устаткування для майнінгу криптовалюти.

Засновницею, директором і бухгалтером створеної в 2014 році компанії "Валея" значиться Волкова. Вона ж в лютому 2021 року стала в. о. заступниці голови правління "Державної продовольчо-зернової корпорації" Власенка.

Нагадуємо:

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Крім того Нацполіція викрила зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у сотні мільйонів гривень – посадовці використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом.

Раніше повідомлялось, що "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення "своєї" людини – Андрія Власенка – в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".