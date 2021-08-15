В УЗ розповіли, коли отримають перші 2 вагони від Крюківського вагонобудівного заводу

фото: Полтавська ОДА

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що компанія вже до 24 серпня отримає перші два зі 100 пасажирських вагонів від "Крюківського вагонобудівного заводу".

Про це він сказав під час візиту на КВБЗ та перевірки ходу виконання контракту на постачання 100 нових пасажирських вагонів, передає прес-служба компанії.

"Зазначена партія вагонів закуповується за кошти держбюджету, і перші 2 вагони перевізник отримає вже до 24 серпня цього року", - додали в УЗ.

фото: полтавська ОДА

За словами Камишіна, із закупівлі цієї партії вагонів в УЗ стартує велике будівництво вагонів.

"Вже в наступному році ми маємо отримати від заводу всю партію вагонів. А цього року нам буде поставлено як мінімум 10 одиниць", - розповів в.о. голови правління.

Він додав, що наразі всі сторони дотримуються домовленостей, зокрема, "Укрзалізниця" вже перерахувала заводу авансовий платіж.

"Ми у постійному діалозі із заводом, і я впевнений, що всі розбіжності та спірні моменти будуть вирішені. Наша спільна мета - нові, зручні та сучасні вагони для пасажирів. Перші два вагони всі охочі зможуть побачити на виставці рухомого складу, яка пройде 27 серпня на Центральному залізничному вокзалі в Києві", - резюмував Камишін.

В УЗ нагадали, що вагони, які постачатиме КВБЗ, обладнані адаптивною системою кондиціонування, розетками USB, системою відеонагляду тощо.

За договором КВБЗ має побудувати та поставити УЗ 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Загалом "Укрзалізниця" і КВБЗ уклали контракт на понад 3 млрд грн.

фото: полтавська ОДА

"Тривалий час завод не отримував великого державного замовлення. Нарешті є контракт, і є аванс на виробництво 100 нових спальних вагонів.

Терміни, які оговорені в угоді між заводом та Укрзалізницею, будуть витримані. Етап виробництва хотілося б пришвидшити, і підприємство, певні, підтримає таку ініціативу", - цитує міністра інфраструктури Кубракова прес-служба Полтавської ОДА.

"Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності.

Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 - пофарбовано, зібрано 30 візків ходової", - додав голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" отримав авансовий платіж від Укрзалізниці на поставку 100 пасажирських вагонів, термін виконання - до кінця липня 2022 року.

АТ "Укрзалізниця" підписала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 100 пасажирських вагонів, підприємство отримає першу партію вже цьогоріч.

Укрзалізниця завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

За повідомленнями ЗМІ, спочатку "Укрзалізниця" проводила конкурентний тендер, але замовника звинувачували в тому, що він прописав технічні вимоги під продукцію єдиного виробника – того ж "Крюківського вагонобудівного заводу".

Тоді до "Укрзалізниці" зверталися виробники з проханням переглянути технічні вимоги на вагони, аби участь в тендері могли взяти європейські компанії. Також на тендер подала свою пропозицію китайська CRRC. Але "Укрзалізниця" відхилила з торгів усіх конкурентів "Крюківського вагонобудівного заводу" та скасувала торги через відсутність конкуренції.

Після цього було прийнято рішення про закупівлю за договірною процедурою з однією компанії.

У березні 2020 тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

Економічна правда