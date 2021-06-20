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УЗ завершила перемовини з Крюківським заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів

Неділя, 20 червня 2021, 14:44
 

Укрзалізниця завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів. 

Про це йдеться на сторінці Прем'єр міністра Дениса Шмигаля

Загальна сума контракту складе більш ніж 3 млрд грн.

"Це дозволить підтримати українське вітчизняне виробництво, сприятиме відновленню промисловості і водночас дасть можливість продовжити оновлення рухомого складу залізниці", - написав він. 

Нагадуємо:

У березні 2020  тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

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Економічна правда
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