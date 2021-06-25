Перші 20 нових вагонів від Крюківського заводу УЗ отримає цьогоріч

АТ "Укрзалізниця" підписала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 100 пасажирських вагонів, підприємство отримає першу партію вже цьогоріч.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Перша партія вагонів обсягом від 20 одиниць буде поставлена цьогоріч, їх використовуватимуть для перевезення пасажирів на найпопулярніших напрямках.

Усі законтрактовані вагони в рамках підписаного контракту виробник має поставити до кінця наступного року. Тобто вони вийдуть на маршрут до пікових зимових перевезень сезону 2022-2023, зазначив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

У рамках договору завод має побудувати 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Вагони обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, у кожному купе передбачені розетки, енергозберігаюче освітлення тощо, додали в УЗ.

Угода фінансується коштом держбюджету на суму 3 млрд грн.

Нагадуємо:

Укрзалізниця завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

За повідомленнями ЗМІ, спочатку "Укрзалізниця" проводила конкурентний тендер, але замовника звинувачували в тому, що він прописав технічні вимоги під продукцію єдиного виробника – того ж "Крюківського вагонобудівного заводу".

Тоді до "Укрзалізниці" зверталися виробники з проханням переглянути технічні вимоги на вагони, аби участь в тендері могли взяти європейські компанії. Також на тендер подала свою пропозицію китайська CRRC. Але "Укрзалізниця" відхилила з торгів усіх конкурентів "Крюківського вагонобудівного заводу" та скасувала торги через відсутність конкуренції.

Після цього було прийнято рішення про закупівлю за договірною процедурою з однією компанії.

У березні 2020 тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

Економічна правда