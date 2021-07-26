Поставка 100 вагонів для УЗ: Крюківський вагонобудівний завод отримав аванс

фото: прес-служба заводу

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" отримав авансовий платіж від Укрзалізниці на поставку 100 пасажирських вагонів, термін виконання - до кінця липня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Зазначається, що завод отримав авансовий платіж 23 липня.

"Тим самим дано старт виконанню цієї важливої угоди. Бо за її умовами саме з дня першого платежу починається відлік терміну - КВБЗ має здійснити постачання продукції у повному обсязі протягом року, до кінця липня 2022-ого", - пояснив голова правління ПАТ "КВБЗ" Максим Крамаренко.

Авансовий платіж дорівнює 30% від суми контракту.

"Цих коштів підприємству вистачить на закупівлю лише 50% комплектуючих та матеріалів. Отже, умови договору для КВБЗ далеко не оксамитові.

Як відомо, це кошти з державного бюджету, й використовувати їх можна тільки на потреби, що стосуються виробництва саме цих 100 вагонів. Проте на підприємстві є досвід виготовлення і постачання продукції саме за таких умов, і жодних нарікань із боку контролюючих органів не було", - додали на заводі.

Нагадаємо, що з метою оновлення пасажирського рухомого складу у 2021 році держбюджетом України передбачено фінансування закупівлі 100 пасажирських вагонів на суму понад 3 млрд грн (бюджетна програма КПКВК 3101270 "Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень").

фото: прес-служба заводу

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" підписала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 100 пасажирських вагонів, підприємство отримає першу партію вже цьогоріч.

Укрзалізниця завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

За повідомленнями ЗМІ, спочатку "Укрзалізниця" проводила конкурентний тендер, але замовника звинувачували в тому, що він прописав технічні вимоги під продукцію єдиного виробника – того ж "Крюківського вагонобудівного заводу".

Тоді до "Укрзалізниці" зверталися виробники з проханням переглянути технічні вимоги на вагони, аби участь в тендері могли взяти європейські компанії. Також на тендер подала свою пропозицію китайська CRRC. Але "Укрзалізниця" відхилила з торгів усіх конкурентів "Крюківського вагонобудівного заводу" та скасувала торги через відсутність конкуренції.

Після цього було прийнято рішення про закупівлю за договірною процедурою з однією компанії.

У березні 2020 тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

Економічна правда