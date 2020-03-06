"Не до 100, а 100": Зеленський "виторгував" у Криклія держзамовлення на вагони для Крюківського заводу 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

Про це він повідомив в Кременчуці на Крюківському вагонобудівному заводі

"Згідно отриманого вчора завдання, яке ми дізналися із ЗМІ, ми почали відпрацьовувати ці питання.

Було неприємно дізнатися, що колишнє керівництво "Укрзалізниці" не знаходило спільної мови, а навпаки вело дискусії через суди, АМКУ і навіть писали листи скарги з метою дискредитації якості виробництва заводу.

"Ми проговорили наш план мінімум - це 2-3 дизель-потяги і до 100 пасажирських вагонів. Остаточна кількість залежатиме від фінансового плану, який зараз узгоджує наглядова рада УЗ,будемо виходити з цифр, які ми можемо забезпечити", - заявив міністр.

Потім слово взяв Зеленський:

"Мені здається настають часи, коли треба казати конкретні речі.. тому пане міністр я хотів би, щоб ми зараз сказали, що ми дійсно замовимо 3 дизеля і 100 вагонів. Не до 100, а 100."

"Можна трішке менше? 80-90 - запитав Криклій - Виходячи з фінансового плану, я не знаю як наглядова рада…"

"80-90 не підходить. Давайте тоді не 100, а 90, домовились", - резюмував президент.

Нагадуємо:



5 березня президент Володимир Зеленський викликав до Полтавської області міністра інфраструктури Владислава Криклія задля вирішення проблеми щодо зриву контракту "Укрзалізниці" з "Крюківським вагонобудівним заводом" на постачання вагонів та дизель-потягів.

Як повідомлялося раніше, в липні 2019 Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) подав позов до суду проти УЗ на 1,4 млрд грн і стверджує, що УЗ своїми діями доводить завод до банкрутства.

У прес-службі КВБЗ повідомили, що УЗ порушила чотири договори на поставку 54 пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні 2018 року і січні 2019 року, а також не сплатила авансові платежі за договорами.

Крім того, Укрзалізниця не приймає вже готові вагони відповідно до укладених договорів.

Пізніше повідомлялося, що Укрзалізниця підготує і передасть до Антимонопольного комітету документи, пов'язані з тендером на придбання вагонів на суму понад 1,5 млрд грн

Економічна правда