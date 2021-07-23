Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Укрзалізниці на рівні "B"

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Міжнародне кредитне агентство Fitch виключило Укрзалізницю зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу, та підтвердило його на рівні "В".

Про це повідомляє пресслужба УЗ, Fitch.

Fitch підтвердив рейтинг УЗ на рівні "В", що визначає довгостроковий ризик дефолту компанії, зі стабільним прогнозом.

У повідомленні агентства зазначається, що покращення ліквідності компанії відбулося після випуску облігацій участі у позиці на суму 300 млн доларів, який завершено 15 липня 2021 року.

"Ми вважаємо, що компанія знаходиться у стані, достатньому для компенсації прогнозованих потреб обслуговування боргу у 2 половині 2021 року та 2022 роках", – зазначають Fitch.

Самостійний кредитний профіль Укрзалізниці було підвищено з "CCC" до "B-". Загальний рейтинг встановлено з урахуванням того, що акції УЗ належать уряду України (рейтинг якої дорівнює В), що готовий надавати підтримку компанії.

В УЗ зазначають, що всі взяті зобов‘язання виконують повномірно та спрямовують кошти від випуску облігацій на погашення короткострокового боргу, зокрема рефінансування кредитів Сбербанку, облігацій участі в позиці на суму 50 мільйонів доларів, що підлягають сплаті 15 вересня 2021 року, та інших кредитних зобов’язань.

Нагадуємо:

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".

"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Економічна правда