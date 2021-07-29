S&P підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

фото: прес-служба компанії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "CCC+", прогноз "Стабільний".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"З огляду на суттєве покращення ліквідності Укрзалізниці одне з провідних рейтингових агентств Standard & Poor's підвищило кредитний рейтинг товариства до рівня "CCC+", прогноз "Стабільний".

Таке рішення агентства зумовлене насамперед успішним випуском п’ятирічних облігацій участі у позиці обсягом 300 млн дол та рефінансуванням поточних боргів", - заявили в компанії.

"На думку агентства, випуск облігацій Укрзалізницею дозволить товариству суттєво покращити ліквідність та ефективно управляти кредитним портфелем, зокрема здійснювати виплати за фінансовими зобов’язаннями протягом 2021-2022 років, незважаючи на постійне перебування в умовах нестабільного робочого середовища та значні інвестиційні потреби", - йдеться у повідомленні.

"Ще одне провідне рейтингове агентство - Standard & Poor's - підтвердило правильний вектор розвитку компанії. Такий висновок - важливий показник діяльності Укрзалізниці, що додає інвесторам впевненості в стабільності компанії", - заявив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Нагадуємо:

Міжнародне кредитне агентство Fitch виключило Укрзалізницю зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу, та підтвердило його на рівні "В".

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".

"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Економічна правда