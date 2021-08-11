Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 — 26,79 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,77 — 26,79 гривні;
Євро — 31,42 — 31,44 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 — 26,93 гривні. Євро купують за 31,25 гривні, продають за 31,59 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,84 – 26,91 гривні, євро – 31,35 – 31,48 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 26,76 гривні.
11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.
10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
Економічна правда
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