Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Вівторок, 10 серпня 2021, 19:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 26,76 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 10 серпня – 31,53 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.
10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.
10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
Економічна правда
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