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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Вівторок, 10 серпня 2021, 19:10
 
нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 26,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 10 серпня – 31,53 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Економічна правда

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